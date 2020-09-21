أخبار مصر | "حماة الوطن" يكشف أسباب فشل دعوات التظاهر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "حماة الوطن" يكشف أسباب فشل دعوات التظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن زيف دعوات التظاهر والشائعات التي تبثها القنوات العربية الناطقة باللغة التركية وابواق الجزيرة واخواتها من اجل بث الفتن والأكاذيب ضد الشعب المصري، موضحا أن الشعب المصري لفظ الجماعة منذ زمن بعيد واختار طريق التنمية والدليل ان تلك الدعوات تكررت كثيرا والتي لم يستجب لها أحد طوال تلك السنوات.

وكشف مساعد رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات صحفية اليوم، عن أسباب فشل دعوات التظاهر ومنها ثقة الشعب فى جهود التنمية والمضي قدما فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعة الإرهابية ودعواتهم، فضلا عن انكشاف مخططهم حيث يقومون بتجميع بعض الأفراد فى مكان ضيق ويتم تصويرهم ومن ثم ينتقلون من مكان إلى آخر حتى يثيروا البلبلة. من خلال لجانهم الإلكترونية.

وأضاف زكريا أن المصريين لديهم الوعي الكافي كما أن مخطط الجماعة الإرهابية فشل ولم يخرج أحد للتظاهر، وسيحاول الإخوان والمأجورين الهروب من الفشل مثلما حدث قبل ذلك، مؤكدا أن المرتزقة همهم الأول هو المال والإخوان همهم الأول السلطة والشعب المصري دائما يثبت أنه على قدر المسؤولية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.