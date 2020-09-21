أخبار مصر | "الرياضة" تنفذ برنامج طور وغير لشباب المحافظات الحدودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنفذ برنامج طور وغير لشباب المحافظات الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، برنامج "طور وغير" لبناء قدرات أبناء المحافظات الحدودية لسوق العمل، وذلك على هامش تنفيذ دورة أكاديمية ناصر العسكرية للمحافظات الحدودية أبناء محافظات مصر الحدودية وهي أسوان - البحر الاحمر (حلايب ابو رماد شلاتين )-شمال سيناء -جنوب سيناء-الوادي الجديد -مطروح وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري وحتي 2 أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي حرص الوزارة علي تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بكافة المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلي اهتمام القيادة السياسية بتنمية قدرات ومهارات الشباب بالمحافظات الحدودية انطلاقا من الايمان بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

وأوضح "صبحي" أن البرنامج يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لشباب المحافظات الحدودية وتنمية المهارات واكتشاف الذات والفرص المحيطة مثل (فرص عمل – فرص تنمية المجتمع – فرص ريادة الاعمال، اعداد شباب قادر علي مواكبة التطورات التكنولوجية لسوق العمل وتعزيز مهارة المشاركين وتحفيز التفكير الابتكاري لديهم.

يذكر أن البرنامج يحاضر فيه محاضرون متخصصون ‏من المدربين المعتمدين العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية وقد بدأت المحاضرات بالمحاضرة الأولى بعنوان ادارة الوقت للتعرف على إدارة الوقت ومشاركة جماعية لكسر الحاجز الجليدي بين المتدربين والمدرب للحديث عن الوقت وأهميته في الحياه العامة والعملية وكيف نصل الى طريقه مثلى للإدارة الوقت وسماع اراء المتدربين عن كيفية إدارة الوقت الخاص بهم، وجاءت المحاضرة الثانية عن التواصل الاجتماعي وستستمر المحاضرات لتغطية موضوعات عديدة منها (التسويق الشخصي - فريق العمل - مهارات العرض والتقديم- تحديد الأهداف - التفكير الإبداعي - العروض النهائية للمشاركين) وربط ذلك باستخدامات التكنولوجيا لمواكبة العصر.