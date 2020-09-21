أخبار مصر | "معرض تراثي وجولة سياحية" جاير أندرسون يحتفل باليوم العالمي للسياحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "معرض تراثي وجولة سياحية" جاير أندرسون يحتفل باليوم العالمي للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" احتفالية فنية في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يحتفل به العالم في يوم السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام

وشهد الاحتفالية مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، الفنانة التشكيلية سهير سيد للفلكور والفن الشعبي، والفنان التشكيلي إبراهيم غمري رئيس مؤسسة الإخلاص، وبحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين والإعلامين.

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وتضمنت الإحتفالية عدد من الفقرات منها معرض للحرف التراثية والأعمال اليدوية لأكثر من ٢٥ عارض لخامات متعددة خزف، وحلي، وخشب خرط، وزجاج معشق، وديكوباج، وأشغال جلود، ومشغولات نحاس، ومشغولات فضة وأحجار كريمة، وأشغال خيامية وكروشيه، ومجسمات خرز، وأنتيكات.

كما قامت إدارة المتحف بتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين، وتنظيم ⁩زيارة لضيوف الاحتفالية بقاعات المتحف لدعم وتنشيط السياحة

وفي ختام اليوم شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية منها العزف على الجيتار، والعزف على الفلوت، للفنان المبدع شهاب فوزي محمد.