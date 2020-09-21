أخبار مصر | ننشر شروط والمستندات المطلوبة لترشح المصريين بالخارج في مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر شروط والمستندات المطلوبة لترشح المصريين بالخارج في مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وقد أوضحت وزارة الخارجية عن الشروط والمستندات للمرشحين من الخارج لمجلس النواب لعام 2020.

وترصد"الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن قبول المرشحين من الخارج:

شروط المرشحين من الخارج:

كشفت وزارة الهجرة عن شروط المرشحين من الخارج، والتي تتضمن أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما أنه يجوز أن يحمل جنسية مزدوجة.

وأكدت الوزارة علي أن يكون أسمه مدرج بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، بالاضافة الي أن يكون سن المترشح خمس وثلاثين سنة عند التقديم للمجلس

٥-ويجب أن يكون حاصل على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

وقالت الوزارة إنه طبقا للقانون ينبغي أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفائه من أدائها قانونا، كما يشترط علي المتقدم أن تكون بالخارج بصفة دائمة، وحاصلًا علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية، أو من أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.

المستندات المطلوبة للمرشحين من الخارج:

1 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية تؤكد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

2 -اثبات الحالة الجنائية لطالب الترشح، وتصدر من السفارات والقنصليات.

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3 - إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب، يجب حصوله علي شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب.

4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8 - صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.

9 - أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

10 -بيان يثبت إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة مصحوبًا بإذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أن يكون مقيم بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح.

11-تقرير طبي متضمن نتيجة الكشف الطبي.

12 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.