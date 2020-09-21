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أخبار مصر | التعليم تحذر من استخدام المدارس في دعايا انتخابات مجلس النواب

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تحذر من استخدام المدارس في دعايا انتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمرا إداريا  حرصا من الإدارة المركزية للامن علي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم علي مستوى الجمهورية.


ووجهت بضرورة التنبيه علي الآتي:


يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعايا الانتخابية للمرشحين.


يحظر وضع لافتات أو إعلانات علي جدران المدارس.

يحظرر عقد ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية.


يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية.

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