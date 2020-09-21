شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مرشحاً محتملاً لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة كفرالشيخ برئاسة المستشارأسامه شعت، رئيس المحكمة واللجنة، زحاماً شديداً بسبب توافد المرشحين وأنصارهم. وبلغ عدد المرشحين حتي الأن 102 مرشحا من مختلف الأحزاب والدوائر بالمحافظة، كما التزم المرشحون المحتملون والعاملين باللجنه باتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ولبس الكمامات. إنتخابات إنتخابات إنتخابات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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