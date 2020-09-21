شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستجيب لشكوى أهالي: رفع تراكمات المخلفات من ترعة الشرقاوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لشكوى أرسلت لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بخصوص عدم تطهير ترعة الشرقاوية بمركز شبين القناطر.

تضمنت الشكوى وجود كميات من القمامة والمخلفات بالترعة، وعلى الفور اصدر المحافظ تعليماته فورية لمديرية الري بالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر بتطهير الترعة.

وقامت الاجهزة التنفيذية لمديرية الري برئاسة المهندس محمد ابو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية وبالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة العميد خالد المحمدى رئيس المدينة بالاشراف على اعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بالترعة.

وتاتى تلك الاستجابة فى اطار التفاعل الدائم والمستمر من الاجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.