شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة «عباقرة الكليات» بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الإثنين، مسابقة عباقرة كليات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وتقام المسابقة لإختيار 8 طلاب وطالبات، لتمثيل الجامعة في برنامج "عباقرة الجامعات" الذي سيقام بالتعاون مع قناة القاهرة والناس، للموسم الثالث، بداية من الإثنين المقبل 28 سبتمبر الحالي.

وتقام المسابقة بمشاركة 100 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، حيث شهد اليوم الأول، تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات خلال الإختبار، لتطبيق التباعد الإجتماعي، كما حرص الطلاب على إرتداء الكمامات للوقاية من مخاطر إنتشار فيروس كورونا.

وتتضمن المسابقة، أسئلة تحريرية للطلاب، لكل مجموعة، لمدة 15 دقيقة، كما تستمر المسابقة يومي الثلاثاء والأربعاء، لإختيار أفضل 8 متسابقين لتمثيل الجامعة.

وتضم لجنة التحكيم، الدكتور أحمد غربية، من كلية الآداب، والدكتورة هبه الغوتمي، من كلية التربية، والدكتور ياسر رماح، من كلية العلوم.

Advertisements