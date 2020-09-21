شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الفيضان.. «المنوفية» تطالب أهالى السادات المعتدين على «طرح النهر» إخلاء منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت محافظة المنوفية بيان تحذيرى يطالب أهالى قرى مركز السادات من المتعدين على أراضي طرح النهر سواء بالزراعة أو البناء بإزالة الزراعات وإخلاء منازلهم نظرا لاحتمالات حدوث فيضان للنيل مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وجاء فى نص البيان أنه نظرا لبدء موسم الفيضان وارتفاع منسوب المياه بفرعي رشيد ودمياط بشكل يؤدي إلى غمر لمعظم أراضي طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة، وكذلك المباني المخالفة والقائمة على جوانب المجرى، نهيب بالسادة المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بالقرى الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق دائرة مركز السادات بتوخي الحذر وتجنب زراعة أى زراعات وسرعة ازالة اي تعديات سبق اتخاذ اجراءات بشأنها بالردم والبناء داخل القطاع المائي واتخاذ الاحتياطات اللازمة ونهيب بالمواطنين باخلاء منازلهم حرصا منا على سلامتهم من جراء ما يحدث من اطلاق تصريفات زائدة من ارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق لتلك الاراضى.