شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير وتعقيم بقرى محافظة كفرالشيخ لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات تطهير وتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، وواجهات المنازل، والمحلات التجارية بالمدينة والقري، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرف المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال حملات الرش والتطهير بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع، والمنشآت العامة والخاصة، والحدائق، والميادين العامة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس، والحشرات بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة انتشار الأمراض والاوبئة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة والقري، حيث تم تطهير وتعقيم المعهد الديني بقرية القن، وذلك بعد خروج الطلبة من الفترة الأولي لامتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات، كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى تسليك خفض المنسوب بالقري..

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وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال صيانة خط مياه بعزبة الجنزوري بقرية الكوم الطويل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى،وتفقد على سلامه،رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال بالموقع المخصص لإنشاء وحدة الإطفاء بالغنيمي، ضمن الأعمال بالخطة الاستثمارية، مشددًا على الانتهاء في الوقت المحدد طبقاً للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى المرور على وحدة التضامن الاجتماعي، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة دفتر الحضور والانصراف، فضلًا عن تفَقُد عمل وحدة المعالجة «البيارة»، وكذا متابعة تسليك الخطوط المؤدية لها، كما تم متابعة أعمال مسح وتسوية الطريق المجاور لأعمال تغطية المصرف أمام المستشفى المركزي، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة،وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال تسليك وتطهير صفايات الأمطار والتأكد من جاهزيتها، استعداداً لفصل الشتاء.