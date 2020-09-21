شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 4.5 ألف عبوة «مرقة دجاج» فاسدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، التحفظ على 4.5 ألف عبوة مرقة دجاج فاسدة تم ضبطها داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة الرمل .

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالرمل، لحيازته كمية من المواد الغذائية فاسدة.

تم مداهمة المصنع وبتفتيشه عثر على 4400عبوة «مرقة دجاج» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها بما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، والقي القبض على المدير المسؤول وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، قررت التحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيق بعد ان وجهت له النيابة تهمة الغش التجاري.