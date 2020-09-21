شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط صلاة الجنازة بالمساجد فى أول أيام التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الأوقاف فى إعادة فتح المساجد الكبرى فى المحافظات لصلاة الجنازة اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعدما عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديرى المديريات أمس الأحد للتأكيد على ضوابط صلاة الجنازة بعد فترة من إيقافها بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال وزير الأوقاف أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط والشروط لعودة صلاة الجنائز بالمساجد وهي : عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك ، مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف ،لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه ،لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد ،يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

وأضاف الوزير فى تصريحات له : كما تضمنت الضوابط : لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به ، و إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفي بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين ، و في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة ، و أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .

وأكد وزير الأوقاف أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات .