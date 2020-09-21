شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط المشاركة في مسابقة «تنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الاعلام شروط مسابقة «تنمية» التي اطلقتها اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وسوف يشارك فيها وزارة الدولة للإعلام بالمشاركة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والشباب والرياضة، وتشمل المسابقة جميع الفئات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «مواطنين، صحفيين وإعلاميين، شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني»، حيث سيتم اختيار أفضل مبادرة فردية أو جماعية تطبق التنمية المستدامة وأبعادها، وكذلك أفضل شركة في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من حيث تطبيق مفاهيم ومعايير التنمية المستدامة.

كما سيتم اختيار أفضل مقال أو فكرة برنامج أو فيديو يوضح ماهية التنمية المستدامة وتطبيقاتها في حياتنا اليومية وعلاقتها بالفرد، انطلاقاً من دور الإعلام الهام في التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة.

يتم فتح باب التقديم بدءً من اليوم 21 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وترسل الأعمال على الاستمارة المرفقة بالصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، وسيتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تضم نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء التنمية المستدامة في مصر.

وتعتمد معايير الاختيار على قدرة المتقدمين على تقديم حلول خلاقة ومبتكرة لتحفيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مستوى تأثير الأعمال المشاركة على المجتمع.