شكرا لقرائتكم خبر عن صانع أختام يُهدى السفير الأمريكى بالقاهرة ختماً من النحاس محفور باسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى صاحب محل أختام نحاسية بمدينة اسنا جنوب الاقصر، ختم نحاسى للسفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، محفور عليه اسمه، وذلك أثناء تفقد السفير الأمريكى برفقته عدد من المسئولين للأصول التراثية للمدينة التاريخية، وذلك لتحسين إمكانات المدينة للسياحة الثقافية.

بينما كان السفير الأمريكى منهمكا فى جولته بتفقد ( وكالة الجداوى- شارع القيسارية- مئذنة المسجد العمرى- المنازل التاريخية المحيطة بمعبد خنوم)، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث، والترويج السياحي، وتلبية احتياجات التنمية المحلية، وبما يضمن مشاركة أفراد المجتمع المحلي في عملية التنشيط السياحي وجني العوائد الاقتصادية، لفت انتباهه محل صغير بداخله شخص يحول النحاس إلى ختم صغير، فبادر بالدخول والنقاش معه حول صنعته التى يقوم بها، فما كان من أحمد، صانع الأختام ان ينتظر للحظات فأحضر الملزمة الصغيرة المصنوعة من الخشب المثبت عليها النحاس وأخذ يحفر عليها اسم السفير الأمريكى بواسطة قلم صغير من الصلب، وبعد الانتهاء من التصميم أخذ بوضعه فى حبارة وتجربته على ورقة بيضاء ليضحك جوناثان ويصفق له لمهارته وياخذ الختم هدية تذكارية.

وقال احمد صانع الأختام فوجئت بدخول السفير الأمريكى لمحلى الصغير وأسئلته التى وجهها لى عن طريقة الصناعة، ومن يستخدمها موضحاً انه رغم الثورة الالكترونية وتاثيرها المباشر على صناعة الختام الا ان المهنة مستمرة بسبب استعانة المصابين واصحاب الكسور فى اليد للختم الذى يتم التعامل به فى البنوك ومكاتب البريد ويرفضون التعامل مع الأختام الحديثة التى يسهل تزويرها. واعرب السفير الأمريكي، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، موضحاً ان مصر بلد مختلفة وفريدة- تاريخها عريق وحضارتها عظيمة وشعبها رائع، موضحاً من خلال شراكتنا مع مصر، فى كافة المجالات ساهمت الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليار دولار لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 25 مليون نسمه في جميع أنحاء مصر. كما قدمت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار لتحسين إنتاجية وتسويق الزراعة في جميع أنحاء مصر. ويشمل ذلك إنشاء محطة التعبئه والتغليف في إسنا والتي ساعدت أكثر من 5 الاف مزارع على زراعة محاصيل أكثر قيمة ، وتمكينهم من مضاعفة دخلهم السنوي." كما قدمت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، منح تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تمتد من العصر الفرعوني إلى أواخر العهد العثماني. موضحاً أنه منذ عام 1978، استثمر الشعب الأمريكي أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.