شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ ١١ مشروعاً خدمياً بمركز الإبراهيمية بتكلفة ٥٩٩ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ،من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة ،للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

أضاف محافظ الشرقية ، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 مليون جنيه، منها 11 مشروع خدمي بمركز ومدينة الإبراهيمية بقطاعات " مياه الشرب والصرف الصحي ، الأبنية التعليمية ،الشباب والرياضة "، بتكلفة بلغت 559 مليون و 400 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الإبراهيمية ، تشمل تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 523 مليون و 600 ألف جنيه، والمتمثلة في توسعة محطة معالجة كفور نجم بمدينة الإبراهيمية لتعمل بطاقة 12/4.8 الف م3/ اليوم، بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه، ومشروع شبكات صرف صحي السدس A لخدمة قريتي كفر الشرفا والحبش ، بتكلفة 170 مليون و 500 ألف جنيه ، ومشروع شبكات ومحطة معالجة لامركزية قطيفة وكفر محسن بتكلفة 80 مليون 500 ألف جنيه ، بالإضافة إلى مشروع شبكات صرف صحي السدس B لخدمة قري " طواحين اكراش ، شرقية مباشر ،السدس" بتكلفة 237 مليون و 600 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أوضح محافظ الشرقية إلي أنه جاري إنشاء 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الإبراهيمية ، بتكلفة مالية بلغت 35 مليون و 800 ألف جنيه ، شملت إنشاء مدرسة كفر عوض سليمان للتعليم الأساسي لاضافة 11 فصل وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه ، وإنشاء مدرسة الحبش للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و 600 ألف جنيه، واحلال جزئي لمدرسة الطرايدة الإبتدائية لتطوير 29 فصل وبتكلفة 5 مليون جنيه، وأعمال توسعة لمدرسة الشهيد عبد العزيز مصطفي للتعليم الاساسي لتوسعة 10 فصول وبتكلفة 4 مليون و 200 ألف جنيه،وأعمال توسعة لمدرسة مصطفي كامل الإعدادية بنين لتوسعة 13 فصل وبتكلفة 5 مليون و 800 ألف جنيه ، بالاضافة الي إنشاء إدارة الإبراهيمية التعليمية بتكلفة 5 مليون و 700 ألف جنيه.

وللإرتقاء بقطاع الشباب، أكد محافظ الشرقية أنه تم إدراج مركز شباب شرقية مباشر بمركز ومدينة الإبراهيمية بخطة التطوير، تمهيداً لإنشاء مبني إداري به وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة

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