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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل «تحت السيطرة» على MBC مصر2 بدءً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ قناة MBC مصر2، عرض مسلسل «تحت السيطرة» يومياً بداية من اليوم «الإثنين» في تمام الثامنة مساءً، تُناقش بجدية وبصورة غير تقليدية نظرة المًجتمع لمن يقع فريسة لإدمان المخدرات، وكيف يمكن أن يؤثر تعامل المحيطين على المدمن بشكل سلبي أو ايجابي، ويتطرق لاليات العلاج من الإدمان وأهمية الدعم النفسي والمعنوي للمدمن في طريق التعافي.
تبدأ الأحداث عندما تعود نيللي كريم «مريم» مع زوجها ظافر العبدين «حاتم» إلى مصر، بعد أن قضيا خمس سنوات في دبي، لم يكن «حاتم» يعلم شيء عن حياة «مريم» قبل تعارفهما وزواجه منها في دبي، ولكن بعد عودته إلى مصر يبدأ في اكتشاف أسرار ماضي «مريم» الذي لم تخبره به قبل ارتباطهما خوفاً من رد فعله تجاهها، وخاصة عندما رغب «حاتم» في الإنجاب، لكن «مريم» أصرت على الرفض دون أن تبدي سبباً واضحاً لرفضها وخوفها من أن تصبح أم، حتى يكتشف أنها كانت مدمنة للمخدرات قبل الزواج فيقرر «حاتم» الابتعاد عنها.
يجمع مسلسل «تحت السيطرة» نُخبة من النجوم منهم نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,015
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تعافي
89,532
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وفيات
5,770
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.