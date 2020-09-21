شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مرشحًا محتملًا لانتخابات «النواب» في الإسكندرية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، الاثنين، أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 إرتفع إلى 166 مرشحا محتملا، على مدار 5 أيام منذ فتح باب التقديم وحتى الآن.

وتواصل لجنة الانتخابات بمحكمة الإسكندرية تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 حتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية في 6 دوائر موزعة على أقسام الشرطة بواقع 4 مقاعد الدائرتين الأولى والسادسة، و3 مقاعد للثانية ومقعدين للدائرتين الثالثة والرابعة، ومقعد واحد للدائرة الخامسة بإجمالي 16 مقعدا.

وبدأت محكمة الإسكندرية الإبتدائية في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.