شكرا لقرائتكم خبر عن معركة «بث مباشر» بين «عجينة» ومرشح «مستقبل وطن» ببلقاس بسبب «رقم 1» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل وحيد قرقر وإلهامي عجينة النائبان السابقان والمرشحان المحتملان عن دائرة بلقاس بالدقهلية في انتخابات مجلس النواب الاتهامات، اليومين الماضيين، عن طريق «بث مباشر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عقب تمكن «عجينة» من الحصول على رقم «1» في كشف المتقدمين للانتخابات، وفشل «قرقر» مرشح حزب مستقبل وطن في الحصول عليه أسوة بمرشحي الحزب بمختلف الدوائر.

وقال «قرقر» في بث مباشر عبر «فيس بوك»، إنه «لم أكون أتصور أن يصل الأمر في بداية الاستحقاق لتقديم الأوراق أن يتم سرقة ملفي لمدة 3 ساعات، حتى لا أحصل على رقم 1، وهو حقي كمرشح حزب مستقبل وطن، أنا وزميلي عن الشعب الجمهوري، وكانت صدمة بالنسبة لي أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وأن الجهات الأمنية وجدت الملف بعد ذلك وتم تقديم الأوراق، حسب قوله.

وأضاف: «استشعرت من هذا الأمر أنها معركة لن تكون سهلة، طالما هذه بدايتها، وكنت مشفق عليكم، ومفيش حد يري كم هذا الحب والإخلاص ويتخاذل ونرد تلك المشاعر الجياشة الطبية، وأن ننافس بقوة»، مشيرًا إلى أنه «واضح إن المنافسة لن تكون منافسة محترمة شريفة وبدأت بداية غير جيدة، وما كنت أتمناه أن تكون معركة سجال كمباراة كرة قدم، نهنئ الفائز، ونقول للخاسر تتعوض المرة القادمة لكن للأسف ما يحدث الآن غير ذلك«، على حد وصفه.

بينما خرج «عجينة» في «بث مباشر» عبر صحفته على «فيس بوك» أيضًا، نافيًا معرفته بسرقة ملف «قرقر» في أول أيام تقديم طلبات الترشح للنواب، مشيرًا إلى أن «رجالة قرقر تسبني على فيس بوك وفى كل مكان».

وأضاف «عجينة»: «أقسم بالله العظيم، لا أعرف ملفك فين، ولا اتسرق إزاي، وهذا قسم أمام أهل بلقاس، وقول لرجالتك اللي بيغلطوا فيا على فيس بوك بلاش يغلطوا فيا، وأنا لا أغلط لأني أحترم الناس جميعًا«، مشيرًا إلى أن «بعض أنصارك غلطوا فيا، وأنا ألومك كصديق وزميل، أنك لم تردهم، ويا ريت نلعب انتخابات، ولا نريد أن نغلط في بعض أمام الناس»، حسب قوله.

ثم تساءل النائب قائلًا: «يعني إيه ملفك اتسرق ؟، وجه من نبروه، وأنا أسرقه ليه، أعطيني مبرر أن حد يسرق ملفك، والله لم أر لك محامي، ولا أعرف محاميك، وأنا أشتغل على ملفي، وخانك التعبير واتهمتني أننى سرقت ملفك يعني أنا حرامي ؟!«، على حد تعبيره.

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وتابع «عجينة»: «أنا أكن لك كل احترام وكل أدب، أنت أخ وبيننا عيش وملح، ولا أقدر أغلط فيك، وأقدر أرد وعندي ناس تقدر ترد»، مؤكدًا أنه «كان واجب عليّ أن أرد للناس، بعد البث المباشر اللى أنت عملته، وأقسم بالله لم أر لك ورقة واحدة مع أي مسؤول أو أي جهة، ورقم (1) من حق أي مرشح».