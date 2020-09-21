شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات في مدينة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برئاسة المهندس على عبدالستار حملة لرفع الاشغالات بمناطق مختلفة بمدينة بنها، شمات منطقة التأمين الصحي ومجمع المواقف ومنطقة المحطة. وقال رئيس المدينة إنه تم رفع كافة الباعه الجائلين المحتلين للارصفه ويجلسون في نهر الطريق. أضاف «عبدالستار» أن الحمله استهدفت الباعه حول المصالح الحكوميه وبجوار مستشفى الجامعه وازالة كافة الاشغالات التي تعوق حركة المشاه والسيارات. حملة اشغالات بمدينة بنها حملة اشغالات بمدينة بنها حملة اشغالات بمدينة بنها حملة اشغالات بمدينة بنها الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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