شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الجماعة الإرهابية.. مهرجان الهبد للجميع بشرط نفاق أردوغان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفق شاشات قنوات الجماعة الإرهابية على فكرة واحدة وهى "الهبد مسموح للجميع" اطلع وقول أى كلام بس لازم تشكر فى أردوغان حتى لو هتقول إنه صديق جبريل والملائكة كلهم! وبعد وصلة نفاق أردوغان ممكن تتكلم فى أى حاجة حتى الكرة بس لازم تهبد! شاهد فى الفيديو التالى وصلات الهبد المستمرة لمذيعى الإخوان.. Advertisements

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