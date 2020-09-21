76 %من القراء يتوقعون تأثر مسيرة الزمالك أفريقيا بعد رحيل كارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 76 % من القراء تأثر مستوى الزمالك فى البطولة الأفريقية برحيل المدير الفنى كارتيرون، حيث أجابوا بـ"نعم" على استطلاع للرأي طرحه الخليج 365 بعنوان" هل تتوقع تأثر مسيرة الزمالك أفريقيا بعد رحيل كارتيرون؟" في المقابل توقع 24 % من القراء عدم تأثر مستوى الزمالك برحيل الفرنسي كارتيرون. Advertisements



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