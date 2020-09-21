شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن موعد امتحان الطلاب المتخلفين عن اختبارات القبول بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقر وموعد امتحان الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والتى عقد خلال الأسبوع الماضى، متابعة، يرجى من الطلاب المتقدمين للاختبارات الإلكترونى الاطلاع على دليل اداء الاختبارات لتجنب أى معوقات أثناء تاديته اضغط للتحميل https://stemseat.emis.gov.eg/

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء 22 سبتمبر الجارى الامتحان النهائى للطلاب المتقدمين لاختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلاً من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.

وأكدت الوزارة أنه فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، فقد انتهت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.

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وكانت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية قد أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقي الشكاوى التي حدثت أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، كما تم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين تم دراسة الشكاوى المقدمة منهم وثبت أحقيتهم في أداء الامتحان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

جدير بالذكر أن امتحانات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بعين شمس سيتم عقدها فى الموعد المحدد سلفًا من قبل الوزارة وطبقًا لما هو مدون على إخطار رقم الجلوس المعلن من خلال الموقع الرسمى للوزارة.