شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تحصين 1.3 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور ومعاينة 940 مزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن آخر تقرير من الإدارة المركزية للطب الوقائى أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، التى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، قد أسفرت عــــن تحصين (1,333,383) طائر خلال شهر اغسطس2020.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ ”الخليج 365”، عليه أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، وقد بلغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها (940) مزرعة خلال نفس الفترة، هذا وقد بلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات(2924) تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 3,268,173) طائر .

وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، التى تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

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وذكر تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وأعداد شهادات الأمــــان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة .

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية ، وجرعة منشطة) قبل تسويقها.

وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.