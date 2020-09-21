بالأسعار.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان في 4 مشروعات (مواعيد وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية وقطع الأراضي خلال الفترة الأخيرة ضمن مجموعة من الطروحات المتتالية والتي بدأت في مايو الماضي.

وينشر (الخليج 365) الفرص المتاحة للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية بمختلف المشروعات، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا.. أراضي الإسكان الاجتماعي:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة، بمنصف سبتمبر الجاري، حيث يجرى تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وشمل الطرح الجديد من مشروع أراضي الإسكان الاجتماعي 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة من المشروع، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا، حيث يجرى التقديم وشراء كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان حتى 15 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يتم إتاحة كراسات الشروط بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتبارًا من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

وشملت مدن الطرح (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة).

وفي مدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 266 قطعة أرض إسكان اجتماعي، حيث حددت لجنة التسعير سعرين للأراضي في هذه المدنية وهما 965 جنيها و1135 جنيها للمتر.

وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 22 قطعة أرض بمساحة 209 أمتار، بسعر 5115 جنيهًا للمتر، كما سيتم طرح 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بسعر 1760 جنيهًا للمتر، بينما سيتم طرح 73 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 835 جنيهًا للمتر بمنطقة الـ55 فدان.

كما سيتم طرح 38 قطعة أرض بمدينة طبية الجديدة، بمساحة 209 أمتار مربعة بسعر 1300 جنيه للمتر.

ثانيًا.. وحدات الإسكان المتوسط:

كما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعي (سكن مصر – جنة)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

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ويتواجد 544 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط)، و326 وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

ومن يرغب في تخصيص وحدة سكنية عليه التقدم بطلب إلى بنك التعمير والإسكان، وتكون المعاملة المالية كالتالي، سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، و100 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "جنة" تُقدم مع استمارة الحجز، ويتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

كما يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن وفقاً لما يلي: سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، يُستحق سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

ثالثًا.. شقق الإسكان الاجتماعي:

كما يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ14 لمشروع الإسكان الاجتماعي، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ14 خلال شهر ونصف، حيث تم الموافقة على الطرح وفي انتظار العرض على مجلس الوزراء ثم الموافقة على الطرح.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ"الخليج 365"، أنه سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بعدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة كما ستتواجد أيضًا في مدن القاهرة الكبرى.

وتابعت: "حتى الآن لم يتم تحديد أسعار الوحدات داخل الإعلان المقبل، حيث سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل".

وأشارت إلى أن مقدم الحجز في آخر إعلانات الإسكان الاجتماعي وصل لـ14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يزيد قليلًا في الطروحات المقبلة، لافتة إلى أن الصندوق يدرس زيادة حجم الدعم الذي يحصل عليه المتقدم حيث بدأنا بـ25 ألف ثم أصبح 40 ألف جنيه كحد أقصى ومتوقع يصل لـ50 ألف جنيه.

شروط الحجز في الإسكان الاجتماعي:

من أهم شروط الحجز في الإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله الشهري 5700 جنيه للأسرة، و4200 جنيه للأعزب شهريًا، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.