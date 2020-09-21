شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض في الإسكندرية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان تعادل 491254 مترًا مربعًا الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية. وإلى نص القرار : الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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