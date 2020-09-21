شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولا تهاون في استرداد حق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروه العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، مشيرًا إلى إستمرار العمل بالمواقع الخدميه والجهات الـ3 بالمحافظه (المراكز التكنلوجيه، والـ88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع محليات)، طوال أيام الإسبوع والعطلات الرسمية لاستقبال المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم وتقديم كافة أوجه الدعم للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

أضاف المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصه حقيقيه للمخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل إنتهاء الفتره المحددة في 30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القياده السياسيه وتكليفات الحكومه بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للإشتراطات القانونيه قبل إنتهاء المده المحددة.