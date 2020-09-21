شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حظر أي أنشطة أو تجمعات في المساجد لغير الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تقرر حظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة فى الظروف الراهنة، مؤكدًا أن اجتماع أىمرشح بالناس في المسجد تحت أى شكل غير مقبول ولا مسموح به.

وشدد الوزير على مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب.

وكانت وزارة الأوقاف، أصدرت بيانًا حذرت فيه من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.

وأكدت أنها تشجع على المشاركة الإيجابية دائما ولكنها تحذر من انجراف أى من العاملين بها فى الدعاية الانتخابية لأى مرشح أو حزب.