شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرابة 100 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الفرصة الأخيرة 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما يقرب من 100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، والمؤجل امتحانهم من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهرى منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وأضاف رئيس الامتحانات، أنه تم توفير مقر إقامة للطلاب فى الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بالعجوزة على أن يتم تطبيق كافة الاجرءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء فى مقر الإقامة أو فى لجنة الامتحان، على أن تنطلق الامتحانات 26 سبتمبر الجارى حتى 4 أكتوبر.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

وكانت الوزارة، أكدت أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي (33159) كراسة من إجمالى عدد الكراسات التى تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتى وصل إلى (8004000) كراسة مما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التى تم تقديرها وهو مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد على ثقة الوزارة الكاملة فى كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا فى إعطاء أى طالب حقه كاملاً.

