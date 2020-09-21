مصر | ضبط المتهم الثالث في واقعة تنمر بعض الصبية على رجل مسن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط المتهم الثالث في واقعة تنمر بعض الصبية على رجل مسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجاري المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضي.

وتبين أن مرتكبي الواقعة هم (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع المتهم الهارب.

ونجح فريق البحث الجنائي المشكل لضبط المتهم الهارب في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.