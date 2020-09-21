شكرا لقرائتكم خبر عن هل لك حق الانتخاب؟.. استعلم الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الاستعلام من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية والإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم.

وتستطيع إدخال الرقم القومى عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن موقفك من خلال الضغط على هذا الرابط في المربع الموجود في وسط الشكل التالى.

استعلم الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات.. بالرابط هل لك حق الانتخاب؟

وبعد الضغط على زر «استعلم» في الموقع ستظهر لك النتيجة كما في الشكل التالى، ويظهر فيها موقفك وهل لك حق الانتخاب من عدمه واسم المحافظة أو المركز المسجل فيه.

استعلم الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات.. بالرابط هل لك حق الانتخاب؟