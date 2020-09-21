شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للوزرات والمصالح الحكومية (جدول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الحكومة المصرية الممثلة في وزارة المالية عن صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية على مدار 3 أيام تبدأ الثلاثاء 22 سبتمبر وتنتهى الخميس 24 سبتمبر 2020 كما يلى، وذلك بهدف منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلى للحد من انتشار فيروس كورونا. جدول صرف المرتبات للعاملين في الدولة عن شهر سبتمبر: التاريخ الوزارة أو المصلحة الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 وزارات الصحة والتموين والتضامن الإجتماعى والنقل والقوى العاملة والإتصالات والإنتاج الحربى والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وشؤون مجلس النواب والثقافة والأوقاف والآثار والتجارة والصناعة والإسكان وقطاع الأعمال العام. الأربعاء 23 سبتمبر وزارات الكهرباء والتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والإستثمار والتعاون الدولى. الخميس 24 سبتمبر وزارات التربية والتعليم والخارجية والزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة والمالية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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