شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة الأفراح وفتح الحضانات».. 6 قرارات للتعايش مع كورونا تدخل حيز التنفيذ اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وفقا لقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي عُقدت الأسبوع الماضى، تم اعتماد عدة قرارات يبدأ تطبيقها من اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020.
تضمنت أبرز القرارات:
-عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.
- فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب.
-استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.
-تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%.
-عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.
-استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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