شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الشوارع ورفع المعوقات استعدادًا لرصف عدة طرق في مدينة إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة اسنا، اجتماعا صباح الأحد، بحضور نواب المركز، والإدارة الهندسية وجميع الجهات المختصة من (كهرباء- مياه- صرف- طرق- وغاز)، وذلك لتسليم الشوارع المعدة للرصف والتي سيتم تنفيذها بمدينة اسنا خلال خطة 2020/2021.

وقال رئيس المركز إنه تم الاتفاق على رصف الشوارع المدرجة مع عدم وجود أي عوائق في حضور جميع الجهات المختصة والتى أكدت الانتهاء من البنية التحتية بهذه الطرق.

ووجه رئيس المركز مراعات رفع الغرف والمطابق بالشوارع لتتماشي مع منسوب الرصف وحتى لا تشكل عوائق بالطرق وأيضا تغيير البلدورات القديمة ببلدورات جديدة.

في سياق متصل، وجه رئيس المركز برفع ماسورة التجفيف الخاصة بالصرف الصحي الموجودة بجوار السجل المدني الجديدة وذلك استعداد لصف الطريق.