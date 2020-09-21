شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الاثنين.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 23 35 26 الاسكندرية 30 24 31 27 وادي النطرون 33 23 34 27 طنطا 34 23 36 27 شبين الكوم 34 23 35 26 دمنهور 32 24 34 27 بلطيم 31 24 33 27 مطروح 29 21 31 25 السلوم 28 22 32 27 سيوة 34 23 36 26 بورسعيد 31 25 33 28 دمياط 31 25 33 28 الزقازيق 34 23 36 26 المنصورة 33 24 35 25 الإسماعيلية 35 23 36 26 السويس 35 23 36 26 العريش 32 24 34 27 رفح 32 24 34 27 رأس سدر 37 26 39 28 نخل 34 20 34 22 نويبع 35 Advertisements 27 37 30 طابا 34 26 36 29 كاترين 32 21 33 22 الطور 34 27 36 30 شرم الشيخ 39 30 41 33 الغردقة 38 28 40 31 مرسى علم 37 28 40 30 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 36 24 37 25 المنيا 38 24 39 25 أسيوط 39 24 40 25 سوهاج 40 25 41 26 قنا 42 26 43 27 الأقصر 43 27 44 28 أسوان 43 29 44 28 ادفو 44 27 44 28 أبوسمبل 43 28 44 29 الوادي الجديد 42 26 43 25 شلاتين 37 26 39 29 أبورماد 36 27 38 29 حلايب 34 27 36 30 رأس حدربة 35 28 37 30