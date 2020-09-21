شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد صلاح فضل ومكتشف معدن «بحريات» ضيفا «معكم» منى الشاذلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل الناقد الكبير صلاح فضل ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة، الأربعاء المقبل، على فضائية «سي بي سي».

ويحكي فضل عن تفاصيل كتابه الجديد «شعر العامية.. من السوق إلى المتحف»، وكيف يواجه شعر العامية عداء من بعض المتخصصين، فيما يثني على العديد من كتاب «العامية» على رأسهم بيرم التونسي وصلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودي.

ويتحدث «فضل» عن دور الأغنية في التمديد في عمر الشعر ورواجه، مستغربا من يستهينون بالغناء أو الفنون واعتبارها فروع زائدة، مشيرا إلى أن عمل مثل «الليلة الكبيرة» يعتبر أيقونة فنية خالصة لا يستطيع إحكامها سوى نبغاء ومبدعون على مستوى الكلمة واللحن والتشخيص.

وفي الفقرة الثانية تستقبل الشاذلي، العالم المصري د. حسن حلمي، أول مكتشف للمعدن الذي يطلق عليه اسم «بحريات»، موضحا أن «بحريات» يُعد معدنا جديدا وتم اكتشافه في الواحات البحرية، ولا يناظره أي معدن آخر من حيث الخصائص والألوان.

وأوضح حلمي الخطوات التي مر بها المعدن كي يتم اعتماده، ورحلته في الوصول لذلك الكشف، مشيرا إلى أن المعدن الجديد يتم تخليقه صناعيا ولكنه لم يكن موجودا في الطبيعة بشكل تلقائي.

وأضاف «حلمي» أنه فحص عينات مأخوذة من طبقة من صخور الحجر الجيري ترسبت منذ 93 مليون سنة، وترسبت بلورات هذا المعدن في تجويفات داخل الصخور.

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