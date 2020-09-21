شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عطل بخط صرف صحي في مغاغة.. والفحص: مخلفات منزلية وأحذية وراء انسداده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق الصرف الصحي التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في إصلاح عطل بخط الصرف بشارع الزهور بمدينة مغاغة، الذي تعرض للانسداد، بسبب سلوكيات بعض المواطنين السيئة.

ترجع الإحداث إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، بلاغا عبر خط النجدة من مصطفي حمزة، احد مواطنين مركز مغاغة، بوجود طفح مياه صرف صحي، بشارع الزهور بمدينة مغاغة، مما يهدد صحة المواطنين والمارة بالخطر.

استجابة للبلاغ وبالتواصل مع مسؤولي الصرف الصحي بالمحافظة، انتقل فريق برئاسة صابر حجازي الغول، مشرف عام الصرف الصحي بالمدينة، وتم إصلاح العطل، وتبين قيام أصحاب المنازل بإلقاء مخلفات أحذية وزجاجات وغيره بخطوط الصرف الصحي.

وتمكن الفريق من كسح المياه الموجود بالشارع وإعادة الحركة المرورية للسيارات والمشاة.

وقال مصطفي حمزة، أحد أهالي مدينة مغاغة، مقدم البلاغ: «قمت بإبلاغ شرطة نجدة المنيا ضد رئيس مدينة مغاغة بصفته، حيث تم الاستجابة، ووصل على الفور فريق عمل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة صابر حجازي الغول لشارع الزهور، وتم الإصلاح والصيانة».

Advertisements

صرف صحي المنيا

صرف صحي المنيا

صرف صحي المنيا

صرف صحي المنيا