شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التخطيط القومي ينظم ندوة حصاد الأنشطة العلمية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد التخطيط القومي ندوة حصاد الأنشطة العلمية للعام بقاعة ابراهيم حلمي عبدالرحمن بمقر المعهد.

وأكد الدكتور علاء زهران رئيس المعهد أن المعهد له العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تمت خلال العام 2019/2020 من بحوث جماعية وفردية وكراسات وأوراق سياسات ومؤتمرات وفعاليات علمية من متابعات علمية ولقاء خبراء وسمينار الثلاثاء وسمينار شباب الباحثين، وذلك لتحقيق أغراض المعهد من إجراء البحوث والدراسات وإعداد كوادر تخطيطية في مجالات التخطيط، والتنمية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع.

وأشار إلى أن الندوة تناولت خلال اليوم الأول عدة بحوث أنجزها المعهد مثل: التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر (بالتركيز على الاستثمارات)، واستشراف الآثار المتوقعة لبعض التطورات التكنولوجية على التنمية في مصر وبدائل سياسات التعامل معها: بالتطبيق على الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، والاستثمار في المشروعات البيئية في مصر وفرص تنميتها، وسياسات وآليات تعميق الصناعات التحويلية المصرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ودور الخدمات الدولية في تنمية الصادرات بين مصر وأفريقيا، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (التحديات والآفاق المستقبلية)، وسياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على هيكل تجارة مصر الخارجية، وفرص ومجالات التعاون الزراعي المصري الأفريقي وآليات تفعيله.

وأوضح إلى أن اليوم الثاني للندوة يتناول عدة بحوث أخرى مثل: الأسرة المصرية وأدوار جديدة في مجتمع يتغير (بالتركيز على منظومة القيم)، والمسئولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية (بالتطبيق على محافظة المنوفية)، ومتطلبات تنمية القرية المصرية في إطار رؤية مصر 2030. وكما تم اعداد كراستين للسياسات عن: «مداخل توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية»، و«متطلبات سياسات ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء والمناخ». وسيتم عرض التقرير العلمي حول: أوضاع الأمن الغذائي في مصر (الإصدار الثاني).