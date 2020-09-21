شكرا لقرائتكم خبر عن فحصت 1529 مواطنًا.. القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية يكرم أعضاء قافلة مطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأحد، أعضاء فريق القافلة الطبية الخدمية المتكاملة التي نظمتها الجامعة إلى مطروح وسيوه وبرانى والسلوم خلال الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الجارى.

وخلال التكريم وجه الدكتور هشام جابر الشكر لجميع أعضاء القافلة لما قدموه من جهد كبير لإنجاح أعمال القافلة ومدى الصدى الكبير الذي حققته من خلال توصيل رسالة جامعة الإسكندرية السامية في خدمة المناطق الأشد إحتياجاً في المجتمع كما قدم الشكر لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية المشاركة وبنك الكساء والطعام المصرى.

وأشار الدكتور علاء الدين رمضان أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قدم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح القافلة من خلال مشاركة عدد كبير من كليات الجامعة مثل الطب والصيدلة والتمريض وذلك للخدمات الطبية بجانب الفنيين والعمالة اللازمة لأعمال البناء والترميم وقدم الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح والقيادات التنفيذية على دعمهم الهائل لنجاح القافلة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزى مقرر لجنة القوافل المجتمعية بالجامعة أن إجمالى عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال عمل القافلة بلغ 1529 حالة في مختلف تخصصات (الأطفال، والنساء، والجلدية، والباطنة، والعلاج الطبيعى).

ونقل شكر الأهالى العظيم لجامعة الإسكندرية على وقوفها بجانبهم دائماً وإمدادهم بالكثير من الخدمات مثل تسقيف وصيانة المدارس وتزويدها بالأدوات والمقاعد ومد 7 خطوط مياه للقرى وترميم المساجد وتوزيع المواد الغذائية والمطهرات وإقامة العديد من الندوات التوعوية لأهالى القرى.

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تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية

تكربم اعضاء قافلة مطروح في جامعة الإسكندرية