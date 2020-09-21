شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامية رواد العرب» تعقد اجتماعها الدوري السادس «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الاعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة المرشدات، مساء الأحد، اجتماعها الدوري السادس عن بُعد عبر التطبيق الاجتماعي ZOOM بقيادة رئيس اللجنة، على العلي، وحضور أمين عام اللجنة، محمد برناوي، وعضو اللجنة السيد عنتر، وعضوة اللجنة أحلام البدري.

وناقش المجتمعون موضوعات عدة تأتي في مقدمتها مناقشة ماتم تنفيذه من محضر الاجتماع السابق، ومناقشة آلية تنفيذ البرامج القادمة منها إقامة لقاء الكويت «الملتقى الاعلامي الثاني لمسؤولي الرابطات العربية»، والاعداد والاستعداد لتنفيذ دبلوم الاعلام والتسويق الكشفي في القاهرة، ومناقشة تفاعل اعضاء اللجنة مع المناشط المنفذة في الفترة الماضية.

واتفق المجتمعون على اتخاذ الخطوات الاولى لتنفيذ البرامج التي تمت مناقشتها، إلى جانب وضع اليه تفعيل دورة بعض اعضاء اللجنة، الاعداد لإقامة لقاءات اجتماعية ثقافية بمشاركة المسئولين عن الرواد في الرابطات العربية.

من جهته، قدم رئيس لجنة الاعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات شكره وتقديره لزملائه الذين قدموا جهودا كبيرة في الفترة القادمة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من النشاط للجنة.