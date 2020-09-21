شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. نتيجة تقليل الاغتراب 2020 من موقع التنسيق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الآن معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى الموجود على استمارة النجاح.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى يجب على الطلاب الدخول على موقع التنسيق لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب وطباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع والذهاب بها إلى الكلية أو المعهد الذى تم الترشيح له لاستكمال إجراءات الفيد.

ووضعت بوابة التنسيق الالكترونى على موقع بوابة الحكومة المصرية عبارة «نتائح التنسيق.. الآن يمكنك معرفة نتائج تقليل الاغتراب».

وأنهى موقع التنسيق الالكترونى فى السابعة من يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2020 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لخريجى الثانوية العامة، وتقدم أكثر من 110 ألفًا من الطلاب لتقليل الاغتراب.

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 .. الآن على موقع التنسيق الالكترونى (الرابط)