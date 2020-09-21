شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان اليوم الفائزين فى مسابقة "رؤية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر الفائزين فى المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وكذلك يعلنان المسابقة السنوية الجديدة.

كما يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزون فى مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م، وذلك يوم الاثنين المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء الفائزين مشددة على ضرورة الحضور بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأطلقت وزارة الأوقاف فى وقت سابق مسابقة هى الأولى من نوعها وبهذا المستوى، تعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم، وتركز على مستوى الفهم والنضج الفكرى واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، ترسيخا لمنهجها الذى يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه وأغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته .

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتى على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : "تحت سن 12 سنة"

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الجزء الثلاثون وسورة مريم عليها السلام .

المستوى الثانى : "تحت سن 18 سنة"

الجزء الثامن والعشرون وسورة يوسف عليه السلام .

المستوى الثالث : "للواعظات والمعلمات" .

قصص الأنبياء فى القرآن الكريم وسورة الكهف.

المستوى الخامس الأئمة والمعلمون وغيرهم .

الأمثال فى القرآن الكريم وسور "الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود" .