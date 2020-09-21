وزيرة الثقافة خلال احتفالية محمود رضا: فرقته أصبحت حارسًا للتراث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الأحد، الاحتفالية الفنية الكبرى احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده وذلك بمسرح البالون.

وقالت عبدالدايم، إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلًا للعرفان بالجميل ودليلًا على الإيمان بدورهم في تطوير وتنمية الوجدان الجمعي.

وتابعت: "نحتفي باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، التي أمست منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفن المصري في العالم".

تضمنت الاحتفالية التى أخرجها الفنان عادل عبده، العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها محمود رضا منها "رحلة، حلاوة شمسنا، العرقسوس، الحجالة، رنة الخلخال، الفلاحين، الإسكندراني، سماح النوبة، العصايا، الكرنبة، الأقصر، النوبة"، وصاحب بعضها بالغناء المطرب الكبير محمد رؤوف، أعقبها عرضاً لكلمة مصورة للفنان الراحل على شاشة المسرح، وتلاها مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم اهداءها لروح الفنان الراحل غناء النجم محمد الحلو والمطربة مي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، الحان صلاح الشرنوبي وصاحبها أداءً استعراضياً لفرقة رضا، تبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" واستعرض المشوار الفنى للمبدع الراحل.