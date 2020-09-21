شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري يطالب محافظ الإسكندرية بإلغاء كراسة شروط التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد النائب هيثم الحريرى طلبه للواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بإلغاء كراسة الشروط الخاصة بملف التصالح على المبانى المخالفة، وتبلغ قيمتها ٢٥٠٠ جنيه لأنها «تمثل عبئا اضافيا على المواطنين المتقدمين للتصالح، ما يخالف تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتيسيير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم للتصالح».

ودعا النائب في طلبه إلى «إلغاء الرسوم الإدارية المفروضة على المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، خاصة أن الإسكندرية تتفرد وحدها بفرض هذه الرسوم».