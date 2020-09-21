شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لافتتاح ميدان مصر المحوري في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتيرالعام لمحافظة السويس، بجولة مسائية لمتابعة أعمال تطوير ميدان مصر بمنطقة الزراير بحي الاربعين. وأكد السكرتير العام على رئيسي حي الاربعين والسويس والشركات المنفذة للاعمال سرعة الانتهاء من جميع الاعمال النهائية لتطوير الميدان بعد تركيب اعمدة الانارة الديكورية، مؤكدا استكمال تركيب الاسوار الحديدية الجمالية ومراجعة اعمال الانارة العامة ودهانات الاسواروالمسطحات الخضراء. يأتي هذا في إطار الاستعداد لافتتاح ميدان مصر والحدائق الملحقة به ليصبح ميدانا محوريا يربط بين شوارع حي الاربعين بحي السويس بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز وصلاح نسيم والجلاء والدينة الرياضية وشارع النيل. رافق السكرتير العام في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين، وامل ابراهيم رئيس حي السويس، وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق، وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس، وفاتن عبدالغني مدير الادارات الهندسية بحي السويس، ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل ومديري الكهرباء والمرافق والنظافة والاشغالات والشركات المنفذة للاعمال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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