شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شركة تكنولوجية تستعرض حلولها لتطوير التعليم الإلكتروني في معرض «أهلا مدراس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك 16 شركة من أعضاء شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة لغرفة القاهرة التجارية للمرة الأولى في فاعليات معرض «اهلا مدارس»، الذي يقام حاليا وحتي 27 سبتمبر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تستعرض الشركات احدث الحلول والادوات والاجهزة التكنولوجية التي تقدمها بما يتناسب مع توسع الحكومة في تطبيق مفهوم التعليم الالكتروني خلال العام الدراسي الجديد لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلاب على احدث التقنيات والاعتماد على التفكير والبحث بدلا من الحفظ والتلقين.

وقال كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنه تم افتتاح المعرض، الأحد، بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتوره نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث يقام معرض أهلا مدارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن مشاركة الشعبة بالمعرض، أضاف «غنيم» أنه تماشيا مع التطور الحادث في العمليه التعليميه منذ جائحه فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، مما ادي إلى تصاعد الاعتماد على التعليم عن بعد من خلال الوسائل التكنولوجيه المختلفة، وبذلك زادت الحاجه إلى سد متطلبات الطلاب والمعلمين على حد سواء من الادوات التكنولوجيه المختلفه ووسائل الاتصال ومن هنا تأتي اهمية قيام الشعبة تحت رعاية مهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاول مره بتجهيز جناح لاستعراض المنتجات التكنولوجيه وأدوات الاتصال داخل معرض «اهلا مدارس»، علاوة على تواجد مشغلي شبكات المحمول الاربعه لتقديم عدد من العروض المختلفه للاتصالات والاجهزه للطلاب.

وأكد «غنيم» أن «هذا الجناح التكنولوجي يقام لاول مره هذا العام ضمن معرض «اهلا مدارس» والذي يحظي باقبال عدد كبير من المستخدمين حيث اصبحت الحلول التكنولوجيه هي الاكثر طلبا داخل السوق المصري بعد التوجه الكبير لكافة المؤسسات التعليميه، الحكومية والخاصة والدولية، في مختلف المراحل التعليميه لتطبيق منظومة التعليم الهجين الذي يجمع بين أساليب التعليم التقليدي واليات التعليم عن بعد».

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة إلى الاتفاق مع شركات التكنولوجيا ومشغلي المحمول المشاركين بالجناح على تقديم عروض وباقة من التخفيضات السعرية الكبيره على الاجهزه الالكترونيه وخطوط المحمول والانترنت ومستلزماتها المختلفة.

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