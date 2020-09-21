شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يوزع موجهات رياض الأطفال على أماكن العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، الأحد، اجتماع توزيع موجهات رياض الأطفال الذين اجتازوا لجنة المقابلات الماضية على أماكن العجز بالإدارات التعليمة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

وأكد «سويد» توزيع جميع الموجهات اللاتي اجتزن لجنة المقابلات الماضية على الأماكن التي تعاني عجزًا ووفقا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، مؤكدا على دور مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية والمشاركة المجتمعية في سد العجز بقاعات رياض الأطفال.