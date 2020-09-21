شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يتابع أعمال تجميل شوارع وميادين في طور سيناء قبل افتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، الانتهاء من أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء قبيل افتتاحها، حيث تشهد مدينة طور سيناء تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية تمثل نقلة حضارية وطفرة لمدينة طور سيناء العاصمة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة شارع 306 الذي يشمل 24 محل تجاري حضاري يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالي مدينة طور سيناء، وتجهيز خيام لعرض المنتجات البدوية لأهالي مدينة الطور وزائريها وميدان افريقيا ومركز دعم وتمكين المرأة والذي شهد رفع كفاءة للغرف الفندقية بدار الضيافة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة انتهاء أعمال كورنيش المدينة وميدان النصر وشاطئ الفيروز مشيراً ان تلك المشروعات تحول وجه مدينة طور سيناء وتحقق طفرة تنموية لم تتحقق من قبل، مضيفاً أن بأعمال تطوير قرية الجبيل بطور سيناء ستضع مدينة طور سيناء على خريطة السياحة العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستعد الآن للعمل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل لأعمال المرحلة الثانية من تطوير مدينه طور سيناء والتي ستبدأ بصيانة وتطوير المسرح الصيفي المتواجد بمدينة الطور من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعى الثقافى لأهالي المحافظة وإنشاء فرق للفنون الشعبية من أهالي الطور.