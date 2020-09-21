شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر الإنترنت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تلاحظ أن هناك عدد من بين من تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة لم يسددوا رسوم جدية التصالح، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف «الهجان» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على من تقدموا، ولم يسددوا رسوم جدية التصالح سرعة التقدم لسدادها، حيث أنه لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد نسبة الـ 25% رسوم الجدية، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على إتاحة التقديم عبر الإنترنت من خلال شبكة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم، والعمل أثناء الإجازات والعطلات مع إثابة العاملين بالملف ومراجعة وتدقيق البيانات المرسلة.

وأكد أن تم التنبيه على التنسيق مع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بالقرى والشياخات عن طريق استغلال الوحدات التكنولوجية بالمدارس التي تم تطويرها والمربوطة بالإنترنت كمركز لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.