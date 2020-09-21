شكرا لقرائتكم خبر عن شملت 8 مشروعات.. تفاصيل جولة وزير النقل في الأقصر وأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحافظي الاقصر واسوان وقيادات الطرق والكبارى، الأحد، 8 مشروعات تشمل محاور على النيل، وازدواج في شبكة الطرق وكباري أعلى السكة الحديد.

الجولة بدأت بتفقد محور شمال الأقصر موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي والذي يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي مرورا بخط السكة الحديد ووصولا إلى طريق الأقصر /مركز الزينية.

تفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد حيث أكد الوزير ان وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلا للمزلقانات الاكثر خطورة وأنه جاري العمل حاليا في ١٣ كوبري منها وان أهمية هذه الكباري تتمثل في انها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على ارواح المواطنين، ثم تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

وأكد الوزير على أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار موجها قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.

جدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل منذ عام ٢٠٠٨ ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.

وواصل الوزير جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة احد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتوجه وزير النقل لمتابعة الأعمال النهائية لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي- كوبرى الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير- كوبري على الطريق الزراعي الشرقي ) وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 98% وسيتم الانتهاء من كافة الاعمال قبل نهاية هذا الشهر ليتم افتتاحه خلال الفترة القادمة مع اربعة محاور أخرى.

وأكد الوزير على سرعة تبطين كافة الترع المتقاطعة مع المحور ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة معه بالإضافة إلى القيام بأعمال تكريك مجرى النيل أسفل المحور، كما وجه الوزير بأن تكون كافة التشطبيات النهائية للمحور على أعلى مستوى خاصة مع أهميته في ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان )، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ 3محاور على النيل في محافظة أسوان وهي كلابشة ودراو ومحور بديل خزان أسوان.

Advertisements

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18كــم، والذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى منها عدد ( 4 ) كبارى رئيسية وهي ( كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر- كوبرى النيل بعرض 25 متر- كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر- كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر )، وعدد ( 3) كباري على الترع والمصارف وهي( كوبري الشيخ فضل- كوبري الطوايسة- كوبري ترعة دراو ) بالإضافة إلى عدد (2) نفق وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكباري والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذي تم تقسميه إلى 4 مراحل حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.

وفي ختام جولته، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذي يبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي واعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني وطالب الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره. لافتاً إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان- برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان / أبــــو سمبــل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.

وزير النقل في أسوان

كامل الوزير وزير النقل خلال زياراته لمحور قوص نقادة في قنا

وزير النقل يتفقد محور شمال الاقصر الرابط بين الطريق الصحراوي والمطار

كامل الوزير وزير النقل خلال زياراته لمحور قوص نقادة في قنا

كامل الوزير وزير النقل خلال زياراته لمحور قوص نقادة في قنا

كامل الوزير وزير النقل خلال زياراته لمحور قوص نقادة في قنا