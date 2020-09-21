شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر السياحة العالمية بسبب كورونا حتى يونيو 2020.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن اغلب الوجهات السياحية بدأت فى تخفيف قيود السفر وفتح بلادها للسياح، إلا أن قطاع السياحة شهد خلال النصف الأول من 2020 خسائر تعد الأسوأ فى تاريخ السياحة العالمية.

وقالت منظمة السياحة العالمية إن 40٪ من جميع الوجهات فى جميع أنحاء العالم خففت الآن القيود التى فرضتها على السياحة الدولية استجابةً لـ COVID-19.

نشرت منظمة السياحة العالمية إحصائية توضح الخسائر التى لحقت بمختلف المناطق حول العالم نتيجة توقف السياحة والسفر بسبب جائحة فيروس كورونا، مع مقارنتها بالأرقام التى حققها قطاع السياحة عالميا فى عام 2019.

وإليك 7 أرقام تكشف حجم خسائر القطاع:

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1. الإغلاق شبه الكامل دى إلى انخفاض بنسبة 65% فى أعداد السائحين الدوليين حتى يونيو.

3. منطقة آسيا والباسيفك خسرت فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نسبة 72%، بعد أن كانت استقبلت 360 مليون سائح فى 2019.

4. منطقة أوروبا خسرت فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نسبة 66%، بعد أن كانت استقبلت 744 مليون فى 2019.

5. منطقة الشرق الأوسط خسرت فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نسبة 57%، بعد أن كانت استقبلت 61 مليون سائح فى 2019.

6. منطقة أفريقيا خسرت فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نسبة 57% من العام الماضى، بعد أن كانت استقبلت 72 مليون سائح فى 2019.

7. الأمريكتين خسرت فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020 نسبة 55% من العام الماضى، بعد أن كانت استقبلت 219 مليون سائح فى 2019.